«فلاي دبي» تتوسع في السوق الروسي

دبي (الاتحاد)
تضاعف «فلاي دبي»، اعتباراً من نهاية أكتوبر المقبل، أعداد رحلاتها إلى السوق الروسي خلال موسم الشتاء لتصل إلى 40 رحلة أسبوعيا، تخدم 10 وجهات، وذلك مع تزايد الطب على حركة المسافرين بين دبي وروسيا. كما تشارك الناقلة في معرض السفر الروسي 2017 الذي افتتح أمس في العاصمة الروسية للمرة الثالثة بالشراكة مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.
واعتباراً من نهاية أكتوبر المقبل ستضيف «فلاي دبي» محج قلعة وفورونيج إلى وجهاتها، وتستأنف رحلاتها إلى أوفا لتغطي رحلاتها مدن كازان وماينرلاين فودي وروستوف أون وسمارا ويكاتنبيرج، إضافة إلى العاصمة موسكو وفورونيج.
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