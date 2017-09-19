«فلاي دبي» تتوسع في السوق الروسي

دبي (الاتحاد)

تضاعف «فلاي دبي»، اعتباراً من نهاية أكتوبر المقبل، أعداد رحلاتها إلى السوق الروسي خلال موسم الشتاء لتصل إلى 40 رحلة أسبوعيا، تخدم 10 وجهات، وذلك مع تزايد الطب على حركة المسافرين بين دبي وروسيا. كما تشارك الناقلة في معرض السفر الروسي 2017 الذي افتتح أمس في العاصمة الروسية للمرة الثالثة بالشراكة مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

واعتباراً من نهاية أكتوبر المقبل ستضيف «فلاي دبي» محج قلعة وفورونيج إلى وجهاتها، وتستأنف رحلاتها إلى أوفا لتغطي رحلاتها مدن كازان وماينرلاين فودي وروستوف أون وسمارا ويكاتنبيرج، إضافة إلى العاصمة موسكو وفورونيج.

وقال جيهون افيندي نائب رئيس أول للعمليات التجارية في الإمارات والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط والدول المستقلة، «أصبحت دبي وجهة بارزة للسياح الروس، ومنذ عام 2010 حافظت فلاي دبي على التزامها بربط الوجهات التي لم تكن مخدومة سابقا في روسيا بدبي. ومع إضافة 3 وجهات جديدة وزيادة رحلاتنا هناك نتطلع إلى لتوفير خيارات واسعة ومرنة للسياح القادمين من روسيا».