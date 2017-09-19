85 % حصة الإمارات من الاستثمارات الهندية المباشرة إلى الخليج

حسام عبدالنبي (دبي)

تستحوذ الإمارات على 84.7% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الهندية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث وصلت إلى 2.5 مليار دولار في عام 2016 بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 12.9% خلال الأعوام 2011 و2016، حسب تقرير للبنك الاستثماري «ألبن كابيتال»، مرجعاً هذا النمو إلى تمتع الإمارات ببيئة قانونية وتنظيمية مواتية للأعمال وخالية من الضرائب، فضلاً عن كونها مركزاً لإعادة التصدير.

وأكد التقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس، أن قطاعات العقارات والنفط والغاز والسياحة والضيافة تعتبر من أكثر القطاعات استقطاباً للاستثمارات الهندية في الدولة، متوقعاً أن يصل حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2020.

وخلال استعراضه التقرير الصادر تحت عنوان «طريق الاستثمار بين الخليج والهند _ الفرص والتحديات»، قال سنجاي بهاتيا، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال» إنه انطلاقاً من إيمانهما بإمكانات النمو الكبيرة المتاحة بين دول الخليج العربي والهند، قام الطرفان بزيارات وعقد لقاءات رفيعة على مستوى قيادات هذه الدول خلال السنوات الأخيرة بهدف استكشاف مجالات جديدة للتعاون.

وأضاف أنه كمحصلة لهذه العلاقات زادت حصة الهند من إجمالي الاستثمارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي من 4.7% في العام 2011 إلى 16.2% في العام 2016، فيما واصلت الاستثمارات الخليجية إلى الهند بالنمو من 0.7% في 2011 إلى 2.95% في 2016، محدداً قطاعات النفط والغاز ومعالجة الأغذية والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية كأكثر القطاعات استقطاباً للمستثمرين الذين يتطلعون إلى دول الخليج كوجهة للاستثمار.

وذكر تقرير «ألبن كابيتال» أن من بين القطاعات التي توفر فرصاً للمستثمرين الهنود في دول مجلس التعاون الخليجي قطاع النفط والغاز، معالجة الأغذية، التعليم، الرعاية الصحية، صناعة الخرسانة، السياحة والضيافة، العقارات، البنية التحتية، الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار إلى أنه في المقابل تشمل قائمة القطاعات التي توفر فرصاً استثمارية في الهند قطاع البنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، ومعالجة الأغذية، والخدمات المالية، والطيران، والنفط والغاز.

من جانبه، قال روهيت واليا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى «ألبن كابيتال»، إنه في الوقت الذي تواصل فيه الحكومات الخليجية تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي لخلق بيئة جاذبة لاستثمارات الشركات الأجنبية، تقوم الهند، باعتبارها من بين أسرع الاقتصادات الناشئة نمواً، بترقية بنيتها التحتية لبناء مجتمع رقمي وزيادة عمليات التصنيع المحلي وتعزيز إنتاج الطاقة، مرجحاً أن تسهم مثل هذه المبادرات في كلا المنطقتين في زيادة الفرص الاستثمارية والارتقاء بالعلاقات فيما بينها.