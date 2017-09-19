شركة تابعة لـ «موانئ دبي» تطلق مجمّع يخوت بفرنسا

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بي أند ماريناز، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية و« آي جي واي ماريناز»، المشغل والمطور الدولي للموانئ، عن إطلاق مشروع ميناء لليخوت الفاخرة في سيت بفرنسا.

ومن المتوقع البدء بعمليات البناء بنهاية العام الجاري.

وسيضم مجمع اليخوت الجديد عند افتتاحه، 12 مرسى مخصصاً لليخوت الفاخرة الكبيرة التي يصل طولها إلى 328 قدماً (100 متر)، مع حد أقصى للغاطس يصل إلى 23 قدماً (7 أمتار).

وتضم المنشأة ميزات عديدة، منها المرافق الكهربائية وخدمات التزود بالوقود وخدمات الصرف الصحي، وأعلى مستويات الأمن، والإنترنت اللاسلكي.