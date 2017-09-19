«الإمارات للتنمية» يعتمد قروض الإسكان للمواطنين

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية مؤخراً اجتماعه الخامس للعام 2017 في مقر المصرف بدبي برئاسة معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية.

وناقش مجلس الإدارة البنود المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ عدداً من القرارات المهمة بشأنها، واطلع على الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه، ولقد اعتمد مجلس الإدارة قروض الإسكان للمواطنين، والتي تستند على مزايا التنافسية وهي: شراء مسكن يصل إلى مبلغ 5 ملايين درهم، بناء مسكن لغاية 3 ملايين درهم، نسبة تمويل لغاية 100% من قيمة العقار، فترة سداد تصل إلى 25 سنة، وقروض الإسكان متوافقة مع متطلبات الشريعة الإسلامية.

وقال الطاير: نسعى من خلال إطلاق منتجات قروض الإسكان للمواطنين إلى توفير قروض مصرفية مرنة لتمويل شراء أو بناء مساكن المواطنين، والذي بدوره سوف يساهم في تحقيق أحد أهداف الحكومة التنموية المتمثلة في توفير سكن ملائم للمواطنين، والإسهام في تعزيز الاستقرار الأسري والتلاحم الاجتماعي، وبناء مجتمع حيوي ومترابط يسهم بشكل فعّال في تنمية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وازدهارها.

ويستهدف مصرف الإمارات للتنمية من منتجاته جميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والحاصلين منهم على قروض من هيئات الإسكان الاتحادية والمحلية، وكافة المواطنين الباحثين عن قروض إسكان لغرض بناء المسكن الخاص بهم أو شراء مسكن جاهز.