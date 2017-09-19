13.7 مليار درهم حصة الأسواق الخليجية من عائدات السياحة الألمانية

مصطفى عبد العظيم (دبي)
بلغت حصة الأسواق الخليجية من إجمالي العائدات السياحية في ألمانيا خلال العام الماضي نحو 13.7 مليار درهم (3.1 مليار يورو) بحسب أحلام خفاجي، مديرة الاتصالات في المكتب الوطني الألماني للسياحة، التي أشارت إلى تصدر السياح من الإمارات والمملكة العربية السعودية للجنسيات الأكثر زيارة من المنطقة.
وأفادت خفاجي أن إنفاق الجنسيات الخليجية في ألمانيا ارتفع بنسبة 11% خلال العام الماضي، مسجلةً ثاني أعلى نمو بعد الجنسيات الهندية، فيما جاء الزوار من الولايات المتحدة في المركز الأول.
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وأشارت إلى أن الجنسيتين السعودية والإماراتية تعتبران أكبر الجنسيات الزائرة إلى ألمانيا من دول الخليج، في ظل اهتمام مواطني هذه الدول بالمناطق السياحة المتنوعة.
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