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الإماراتيون والسعوديون الأكثر زيارة من المنطقة

13.7 مليار درهم حصة الأسواق الخليجية من عائدات السياحة الألمانية
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تاريخ النشر: الأربعاء 20 سبتمبر 2017

مصطفى عبد العظيم (دبي)

بلغت حصة الأسواق الخليجية من إجمالي العائدات السياحية في ألمانيا خلال العام الماضي نحو 13.7 مليار درهم (3.1 مليار يورو) بحسب أحلام خفاجي، مديرة الاتصالات في المكتب الوطني الألماني للسياحة، التي أشارت إلى تصدر السياح من الإمارات والمملكة العربية السعودية للجنسيات الأكثر زيارة من المنطقة.

وأفادت خفاجي أن إنفاق الجنسيات الخليجية في ألمانيا ارتفع بنسبة 11% خلال العام الماضي، مسجلةً ثاني أعلى نمو بعد الجنسيات الهندية، فيما جاء الزوار من الولايات المتحدة في المركز الأول.

وقالت خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الوطني الألماني للسياحة في دبي أمس، أن عدد الزوار إلى ألمانيا من جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 655 ألف زائر خلال العام 2016، حيث بلغ متوسط إنفاقهم نحو 4683 يورو لكل رحلة، متصدرين قائمة الجنسيات الزائرة من حيث متوسط الإنفاق في الرحلة الواحدة.

وأشارت إلى أن الجنسيتين السعودية والإماراتية تعتبران أكبر الجنسيات الزائرة إلى ألمانيا من دول الخليج، في ظل اهتمام مواطني هذه الدول بالمناطق السياحة المتنوعة.

ويحتل المسافرون من دول مجلس التعاون الخليجي مكانة بارزة في صناعة السياحة الألمانية، حيث تعد من بين الدول العشرين الأكثر تصديراً للسياح إلى ألمانيا، فضلاً عن كونها ثالث أكبر سوق غير أوروبية تصديراً للسياح إليها بعد الصين وأميركا، فقد سجل الزوار القادمون منها 552395 ليلة مبيت في الشهور الستة الأولى من العام الحالي، ويصل متوسط إقامة الزوار من دول الخليج نحو 11 ليلة. ... المزيد
     
 

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