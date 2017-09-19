وفد سعودي يطلع على «ممارسات» وزارة المالية

دبي (الاتحاد)
استقبلت وزارة المالية أمس في مقرها بدبي، وفداً من وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، للاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في مجال العمل المالي الحكومي وتبادل الخبرات.
واستقبل يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع شؤون الموارد والميزانية، و مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، الوفد الزائر الذي ترأسه ياسر القهيدان، وكيل الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم.
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وقال: «تواصل وزارة المالية سعيها إلى توطيد علاقات العمل والتعاون المثمر مع مختلف المؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة.
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وتم خلال الزيارة مناقشة أبرز إجراءات العمل والتجارب الناجحة ضمن قطاعات وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مقدمتها قطاعات الميزانية، والحسابات والإيرادات، حيث تم التعريف بإجراءات إصدار البيانات المالية ونشرها وفق أفضل المعايير الدولة، وآلية إعداد الميزانية العامة للاتحاد، والتصنيف الوظيفي لها، والخدمات الرئيسية لمنظومة الدرهم الإلكتروني وبطاقات الدرهم الإلكتروني، والخطط المعتمدة في تنمية وتنويع الإيرادات، بالإضافة إلى سبل وضع تنبؤات الإيرادات الحكومية.