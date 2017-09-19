وفد سعودي يطلع على «ممارسات» وزارة المالية

دبي (الاتحاد)

استقبلت وزارة المالية أمس في مقرها بدبي، وفداً من وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، للاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في مجال العمل المالي الحكومي وتبادل الخبرات.

واستقبل يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع شؤون الموارد والميزانية، و مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، الوفد الزائر الذي ترأسه ياسر القهيدان، وكيل الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم.

وأكد يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة على التزام وزارة المالية بتطوير وتوسعة شبكة علاقات دولة الإمارات مع مختلف دول العالم والجهات المالية الإقليمية والعالمية.

وقال: «تواصل وزارة المالية سعيها إلى توطيد علاقات العمل والتعاون المثمر مع مختلف المؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة.

وترتبط دولة الإمارات بعلاقات اجتماعية واقتصادية وتجارية تاريخية مع المملكة، حيث استندت دعائم العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين الشقيقتين إلى أسس ثابتة تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، ووحدة الرؤية والتوجه».

وتم خلال الزيارة مناقشة أبرز إجراءات العمل والتجارب الناجحة ضمن قطاعات وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مقدمتها قطاعات الميزانية، والحسابات والإيرادات، حيث تم التعريف بإجراءات إصدار البيانات المالية ونشرها وفق أفضل المعايير الدولة، وآلية إعداد الميزانية العامة للاتحاد، والتصنيف الوظيفي لها، والخدمات الرئيسية لمنظومة الدرهم الإلكتروني وبطاقات الدرهم الإلكتروني، والخطط المعتمدة في تنمية وتنويع الإيرادات، بالإضافة إلى سبل وضع تنبؤات الإيرادات الحكومية.