«الاتحادية للجمارك» تبحث التعاون مع السفيرة الأميركية

أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، مع باربرا ليف سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، خلال اجتماع عقد بمقر الهيئة في دبي أمس، سبل تعزيز التعاون المشترك مع الولايات المتحدة الأميركية وآليات تسهيل التبادل التجاري ووضع حلول للمعوقات التي تواجه التجارة بين البلدين.
شارك في الاجتماع كل من بول مالك، القنصل العام الأميركي في دبي، وإيفا إمبروسا، المسؤول الاقتصادي بالسفارة، ومحمد جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة وأحمد عبدالله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، وأحمد الخييلي مدير مكتب معالي المفوض رئيس الهيئة، وسعود العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية، وهدى بالهول مدير إدارة العمليات والسيطرة الجمركية، بالإضافة إلى ممثلين عن جمارك دبي.
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