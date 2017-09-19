«الاتحادية للجمارك» تبحث التعاون مع السفيرة الأميركية

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، مع باربرا ليف سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، خلال اجتماع عقد بمقر الهيئة في دبي أمس، سبل تعزيز التعاون المشترك مع الولايات المتحدة الأميركية وآليات تسهيل التبادل التجاري ووضع حلول للمعوقات التي تواجه التجارة بين البلدين.

شارك في الاجتماع كل من بول مالك، القنصل العام الأميركي في دبي، وإيفا إمبروسا، المسؤول الاقتصادي بالسفارة، ومحمد جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة وأحمد عبدالله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، وأحمد الخييلي مدير مكتب معالي المفوض رئيس الهيئة، وسعود العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية، وهدى بالهول مدير إدارة العمليات والسيطرة الجمركية، بالإضافة إلى ممثلين عن جمارك دبي.

وأشار معالي علي الكعبي إلى أن الولايات المتحدة تعد شريكاً تجارياً استراتيجياً لدولة الإمارات، وأن العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين تشهد تزايداً مستمراً في حجم التجارة خلال السنوات الماضية في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تتبناها دولة الإمارات. من ناحيتها، أعربت السفيرة الأميركية عن ثقتها بوجود فرص كبيرة للتعاون بين قطاع الجمارك في البلدين في ظل التقدم والتطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع في كلا البلدين.