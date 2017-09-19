تسوق حاجاتك الأساسية كل أسبوع واشتر الملابس كل 3 أشهر

حسام عبدالنبي (دبي)

تسوق لشراء احتياجاتك الأساسية مرة كل أسبوع، وأذهب للتسوق لشراء الملابس كل 3 أشهر من أجل الاستفادة من العروض والتخفيضات التي تتم في نهاية كل موسم، نصائح حددها حسين البلوشي، مدير برنامج «اصرف صح» لكل شاب يرغب في إعداد ميزانية صحيحة.

وقال إنه خلافاً للنصائح السابقة، يجب أن يبدأ الشاب وكل من لديه مصدر دخل، خطوات إعداد الميزانية، بتحديد مصادر الدخل بدقة، وتخصيص 10% على الأقل من الراتب الإجمالي (وليس الأساسي) للادخار، مع تحديد الأهداف (مثل السفر أو شراء سلعة معينة) بدقة من أجل تقليل النفقات لتدبير المال اللازم لتحقيق هذا الهدف، ناصحاً أيضاً بمتابعة الحسابات بشكل شبه يومي والاحتفاظ بالفواتير لمراجعة الحسابات والنفقات، وصولاً إلى الدقة في تحقيق معادلة أن مصدر الدخل يجب أن يساوى نسبة الادخار مضافاً إليه النفقات. واختتم البلوشي، بالتأكيد على أن إعداد الميزانية مجرد مسألة حسابية سهلة يمكن الجميع تحقيقها، ولكنّ هناك نوعاً من التراخي في الالتزام بمثل هذا الأمر.

ويتجاوز عدد الشباب الذين شاركوا على مدار السنوات الخمس الماضية في برنامج «اصرف صح» التابع لمؤسسة الإمارات، 40 ألف شاب في جميع أنحاء الدولة، حيث تلقوا تدريباً عن كيفية إدارة شؤونهم المالية بشكل فعال وكيفية السيطرة على أوضاعهم المالية، وتحسين عادات إنفاقهم وزيادة مدخراتهم والاستثمار من أجل المُستقبل.

وحسب كلير وودكرافت سكوت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، وهي مؤسسة نفع اجتماعي تهتم بتمكين الشباب الإماراتي، فإن الوعي المالي هو مهارة جوهرية يجب توافرها في الشباب، ليصبحوا أعضاء فاعلين ومنتجين في أي مجتمع عصري، منوهة خلال فعاليات منتدى مؤسسة الإمارات للاستثمار المجتمعي لعام 2017 الذي عقد في دبي أمس، أن عالمنا اليوم أصبح مُعقداً، ويتطلب أن يتحمل الشباب مسؤولياتهم المالية لبناء مستقبل آمن لهم ولأسرهم.