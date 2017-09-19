«دبي للسلع» يبرم اتفاقية مع مجمع «شيان» للتجارة والخدمات اللوجستية الدولية

دبي (الاتحاد)

وقّع مركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم مع مجمع شيان للتجارة والخدمات اللوجستية الدولية خلال مؤتمر التعاون الاقتصادي بين المناطق الحرة لشيان ودبي 2017 الذي عقد في الصين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى فتح الأبواب أمام الشركات في الإمارات والصين، التي تتطلع إلى التوسع في أسواق جديدة، فضلاً عن تنظيم بعثات تجارية واقتصادية مشتركة.

كما سيعمل الطرفان معاً على إنشاء جواز سفر مشترك خاص للمناطق الاقتصادية لتسهيل التجارة والتعاون عبر الحدود بشكل أكثر مرونة وسلاسة.

وقال جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة «إن التجارة الثنائية بين بلدينا مستمرة في النمو بوتيرة متسارعة، ويعتبر تعزيز العلاقات القوية في الصين أولوية بالنسبة لمركز دبي للسلع المتعددة. ومن خلال توقيع هذه الاتفاقية مع مجمع شيان للتجارة والخدمات اللوجستية الدولية، فإننا نسعى إلى المساهمة في تعزيز قدرة الشركات الأعضاء في منطقتنا الحرة على الاتصال والتجارة عبر الصين والإمارات، مع تخفيف الحواجز أمام ممارسة الأعمال التجارية على الصعيد العالمي» .وأنشئ مجمع شيان للتجارة والخدمات اللوجستية الدولية في مقاطعة شنشى الصينية لتمكين مدينة شيان بشكل أفضل من تطوير هيكلها الصناعي وشبكة الطاقة وتطوير صناعة الخدمات المحلية بهدف إقامة مركز لوجستي داخلي.

ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري للإمارات، حيث يبلغ إجمالي التجارة غير النفطية حالياً 46 مليار دولار.

وأعلنت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر أن استثمارات الدولة في الصين بلغت 2.1 مليار دولار في عام 2016.