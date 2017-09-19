مجموعة تايجر تخطط لطرح مشروع عقاري جديد بدبي كل شهر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تخطط مجموعة تايجر لطرح مشرع عقاري جديد كل شهر في سوق العقارات بدبي اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل في خطوة تعكس ثقة المطورين بآفاق القطاع والنمو القوي المتوقع خلال الفترة المقبلة، بحسب كاميليا علقم، مديرة التسويق بالمجموعة.

وكشفت علقم عن نجاح المجموعة في بيع نحو 25% من الشقق المعروضة للبيع في برج «أو تو» الذي تطوره الشركة في منطقة قرية جميرا سيركل، وذلك خلال طرحه للبيع في معرض سيتي سكيب جلوبال، وهو ما يعادل نحو 100 شقة واستوديو من البرج الذي سيتم تسليمه في العام 2020 ويتكون من 400 استوديو وشقة مفروشة.

وقالت علقم إن المشاريع الجديدة التي تخطط الشركة لطرحها تباعاً خلال الأشهر المقبل، ستوزع على مناطق مختلفة في دبي، لاسيما في المناطق التي تتواجد فيها المجموعة بباقة متنوعة من الأبراج الفاخرة، مثل منطقة المارينا وأبراج بحيرات الجميرا ومثلت قرية الجميرا ومنطقة قرية جميرا سيركل، لافتة إلى أن المجموعة نجحت مؤخراً في بيع برج المنارة بالكامل في منطقة مثلث قرية الجميرا.

وكشفت علقم عن نية مجموعة تايجر التي لديها مجموعة واسعة من الأبراج في الشارقة بإجمالي 10 آلاف وحدة سكنية، تطوير برجين جديدين في الشارقة، مشيرة إلى أنه تم تحديد الموقع الخاص بالبرجين، وسيتم الكشف عن تفاصيل البناء والتسليم خلال الفترة المقبلة.