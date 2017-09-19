دبي (الاتحاد)

وقّعت حكومة دبي ممثلة بدائرة المالية ومؤسسة حكومة دبي الذكية اتفاقية شراكة مع بنك المشرق لتحصيل الدفعات التي تتم عبر بوابة حكومة دبي الذكية للدفع الإلكتروني.

وسيصبح بنك المشرق، بموجب الاتفاقية، محصلاً للدفعات عن طريق البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنوك داخل الدولة وخارجها، ليكون بذلك ثاني جهة مالية معتمدة من حكومة دبي لتحصيل الدفعات التي يجريها الأفراد والمؤسسات سداداً لرسوم المعاملات الحكومية وغيرها، عبر بوابة حكومة دبي الذكية للدفع الإلكتروني.

وشهد توقيعَ الاتفاقية ثلاثية الأطراف، عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية، ومعالي عبدالعزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، فيما وقعها وسام العباس لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وجمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بدائرة المالية، وبانكاج كاندرا، رئيس قسم الأعمال المصرفية الشخصية والبطاقات والمدفوعات في المشرق، بحضور مسؤولين آخرين من الجهات الثلاث.

ويأتي اعتماد بنك المشرق محصلاً للدفعات التي تتمّ عبر بوابة حكومة دبي الذكية ليعزز ويدعم التنافسية والشفافية والمرونة، في ضوء الارتفاع السنوي الكبير في إيرادات البوابة، حسب ما أكّد جمال المري، الذي أشار إلى أن إيرادات حكومة دبي عبر البوابة الذكية بلغت 12 مليار درهم خلال الفترة من يونيو 2016 ويونيو 2017. واعتبر أن «هذه الخطوة المهمّة باتجاه تمكين حكومة دبي من الاستمرارية والاستدامة في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين من مواطنين ومقيمين وزوار، ما من شأنه رفع مستويات السعادة».

من جانبه، قال وسام لوتاه «أصبحت دولتنا اليوم واحدة من أبرز النماذج العالمية في التعاملات المالية الرقمية ونتطلع من خلال شراكاتنا للبناء على هذه المكانة لنحقق رؤية القيادة بأن نكون الدولة الأفضل في العالم بحلول العام 2071 في مختلف المجالات ومن بينها التعاملات المالية الرقمية التي تعتبر واحدة من أهم احتياجات الحياة في المدن بشكل عام والذكية منها بشكل خاص».