سوق أبوظبي يبحث خدمات «الاكتتاب الإلكتروني»

أبوظبي (الاتحاد)
عقد سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخراً مؤتمراً ضم 10 من أبرز المؤسسات المصرفية في الإمارات، ناقش خلاله الخطط الخاصة بخدمات الاكتتاب العام الأولي الإلكترونية الجديدة.
وستمكن هذه الخدمة الجديدة البنوك ومصدري الأوراق المالية والجهات المعنية الرئيسية من إدارة الاكتتابات العامة الأولية، عبر منصة السوق الحالية eKtetab، والتي توفر مجموعة واسعة من التطبيقات، والبيانات المرئية، ومختلف أدوات إعداد التقارير الخاصة بالمستثمرين، حيث جاء تصميم هذه المنصة بهدف توحيد إجراءات الاكتتاب العام الأولي، والارتقاء بمستوى الكفاءة، ورفد جهود إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في التحول نحو الخدمات الذكية، في الوقت الذي تحد فيه هذه المنصة من الأخطاء وتسهم في ضمان تحقيق أعلى مستويات الدقة في كل التعاملات.
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واطلع المشاركون خلال الجلسة على خطة سوق أبوظبي للأوراق المالية للاكتتاب العام الأولي، بما في ذلك الميزات والفوائد التي توفرها الخدمات الجديدة والجدول الزمني المقترح لتنفيذها.
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وتندرج الخطة أيضاً ضمن مبادرات السوق الاستراتيجية نحو زيادة القيمة السوقية والمنتجات، فضلاً عن جذب وتفعيل مجموعة أكبر من المستثمرين، وذلك في إطار التزام السوق بخطة أبوظبي، عبر الارتقاء بالمناخ الاستثماري للإمارة وخلق بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال.
وقال البلوشي: «نعتز في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتنوع الذي تشمله الشركات المدرجة في السوق. وسيتم تنفيذ خطة eKtetab على مرحلتين، تركز الأولى على عمليات التخطيط وتتضمن جاهزية البنوك والمؤسسات المالية، والإنتاج، في حين ستشمل المرحلة الثانية تأسيس المنصة وتفعيلها.