قطاع النقل يستحوذ على %80 من الاستهلاك البترولي في الإمارات

بسام عبد السميع (أبوظبي)

استحوذ قطاع النقل على 80% من إجمالي الاستهلاك البترولي في الدولة فيما بلغت نسبة الذكور من العاملين في القطاع 88%، وبلغت حصة مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنهاية 2015 نحو 23.5%، بما قيمته 319.6 مليار درهم انخفاضاً من نسبة مساهمة بلغت 34% بقيمة 507.8 مليار درهم عام 2014، ما يؤكد نجاح خطة الدولة في التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، بحسب التقرير الإحصائي السنوي للوزارة لعام 2016 الصادر أمس.

كما بلغ إجمالي استهلاك المنتجات البترولية في الدولة خلال عام 2015 أكثر من 18.416 مليون طن متري، مقابل 17.577 مليون طن متري عام 2014 ، واستحوذ قطاع النقل على 80% من استهلاك المنتجات البترولية في الدولة خلال عام 2015 بقرابة 14.733 مليون طن متري توزعت بين 53% لقطاع النقل الجوي، و44% للنقل البري، و3% حصة النقل البحري.

وجاء في المرتبة الثانية لاستهلاك المنتجات البترولية في الدولة القطاع التجاري بنسبة 8% بحصة بلغت 1.459 مليون طن متري وفي المرتبة الثالثة قطاع الصناعة بنسبة 6% بحصة بلغت 1.115 مليون طن متري والمنزلي بنسبة 924 ألف طن متري بنسبة بلغت 5% والقطاعات الأخرى بنسبة 1% وبحصة بلغت 182.6 ألف طن متري عام 2015، وبلغت مساهمة القطاع غير النفطي 76.5% خلال 2015 ارتفاعاً من 65.6% خلال 2014.

وقال معالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة في مقدمة التقرير: «تعمل وزارة الطاقة على دعم استراتيجية حكومة دولة الإمارات والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021، والتعاون مع الجهات المعنية والمساهمة لتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية 2021 كجهة رئيسية وكجهة مساهمة».