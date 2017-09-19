«الطيران المدني» تبدأ تطوير الحركة الجوية في «مركز الشيخ زايد»

دبي (الاتحاد)

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مؤخراً مع شركة إندرا (INDRA) الإسبانية عقد تطوير نظام إدارة الحركة الجوية في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية التابع لها.

وحسب بيان أمس، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز وتحديث قدرات المركز بهدف الارتقاء بإمكانياته بما يلبي احتياجاته لمواكبة النمو الكبير في قطاع إدارة الحركة الجوية في الدولة، حيث يقدم مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية خدمات المراقبة الجوية في أجواء الدولة لأكثر من 2500 حركة جوية يومياً.

ويعتبر هذا النظام الذي أطلق عليه مشروع نظام الجيل القادم لإدارة الحركة الجوية «من أحدث الأنظمة العالمية ويتمتع بمواصفات وخصائص تطبق لأول مرة في العالم ويستبق المواعيد النهائية المحددة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني، ما يضع الدولة في مقدمة دول العالم في تطبيق حزم التحسينات وتطوير الحركة الجوية المحددة في الخطة العالمية للملاحة الجوية.

وجاء الاختيار على شركة إندرا الإسبانية المختصة بتكنولوجيا الملاحة الجوية لتطوير هذا النظام بعدما طرحت الهيئة مناقصة عالمية في نوفمبر 2016 بعد عملية مطولة من التأهيل المسبق ودراسة عطاءات الشركات الفنية والمالية.