رشا طبيلة (أبوظبي)

حققت مطارات أبوظبي 65% نمواً في الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (الأرباح التشغيلية) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016 حسب ما أعلنت الشركة أمس.

وسجلت الشركة نمواً في العائدات التشغيلية 26%. وأرجعت هذا النمو بشكل كبير لتطبيق رسوم تسهيلات المسافرين في شهر يوليو 2016.

وكانت مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة في السابق تعد من المطارات القليلة عالمياً التي لا تطبق رسوم المسافرين المحولين، وتجاوباً مع المتغيرات في سوق السفر، وافقت الحكومة على الرسوم وتم تطبيقها بجميع مطارات الدولة في النصف الثاني من العام الماضي.

كما كانت سوق أبوظبي الحرة والمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي من المحركات الرئيسة في نمو العائدات، من خلال النمو المسجل في معدل إنفاق المسافرين، وكذلك انضمام عدد من شركات التجزئة والعلامات التجارية الجديدة، إضافة إلى ارتفاع إيجارات العقارات والمساحات التابعة لمطارات أبوظبي.