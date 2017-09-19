دبي (الاتحاد)

نظمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (UNDESA)، ومعهد البيانات المفتوحة (ODI)، أمس، ورشة عمل للتعريف بالتوجهات العالمية وأفضل الممارسات في المشاركة الإلكترونية والبيانات المفتوحة، بفندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي في دبي، بحضور حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وتطرقت الورشة إلى دور البيانات المفتوحة في تعزيز التوجهات الحكومية نحو الحضور الرقمي والخدمات الذكية، ودعم التوجهات الحكومية لتعزيز مبدأ الاستدامة الاقتصادية، ودور البيانات في تعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ودورها في النمو الاقتصادي حيث باتت توصف «بالنفط الجديد».

وشارك في الورشة ريتشارد كيربي المستشار الإقليمي للحكومة الإلكترونية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، وعدد من الخبراء، ورواد التحول الذكي في الجهات الحكومية، ومديرو إدارة الاتصال الحكومي،

وفيما يتعلق بالمشاركة الإلكترونية، عرضت الورشة جهود الهيئة في إنشاء البوابة الوطنية للمشاركة الإلكترونية «شارك.إمارات» وتطبيق المنهجية الحكومية للمشاركة، ومساهمات الجهات الحكومية في تلك البوابة، كما تمت مناقشة جهود الجهات الحكومية في المشاركة، وجرى عرض التجربة الناجحة لكل من وزارة المالية ووزارة الصحة.