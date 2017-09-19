منصور بن زايد يبحث مع وفد عراقي التعاون الاقتصادي والاستثماري

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة بمكتب سموه بقصر الرئاسة أمس، وفداً اقتصادياً من جمهورية العراق الشقيقة برئاسة محمد شياع السوداني، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وزير الصناعة والمعادن بالوكالة، الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالوفد، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين الإمارات والعراق، وما تشهده من تطور وتقدم في مختلف المجالات، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

جرى خلال اللقاء بحث سبل دعم علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، واستعراض عدد من البرامج والمشاريع التي تخدم التنمية الشاملة في البلدين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.