«أدنوك» تتبنى استراتيجية النمو الذكي لتطوير عمليات التكرير والبتروكيماويات

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» حرصها على تحقيق النمو الذكي، من خلال بناء شراكات نوعية بناءة تساهم في تطوير عملياتها في مجال التكرير والصناعات البتروكيماوية، مشددة على أهمية الابتكار ونقل التكنولوجيا في الاستثمارات التي تهدف لتطوير عملياتها في قطاع النفط والغاز.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات قمة أبوظبي السنوية لعمليات التكرير والصناعات البتروكيماوية في دورتها الثامنة عشرة، والتي عقدت في أبوظبي.

وقال عبد الله عطية المصعبي، مدير وحدة عمليات التكرير والصناعات البتروكيماوية في دائرة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في أدنوك: «تماشياً مع استراتيجيتها المتكاملة 2030 تسعى أدنوك إلى الاستفادة من مواردها كافة في مجالي التكرير والصناعات البتروكيماوية، عبر تحويل تحديات أسواق الطاقة إلى فرص لتحقيق المزيد من التطور والنمو، من خلال تعزيز وزيادة القيمة من كل برميل نفط يتم إنتاجه من حقول النفط والغاز في أمارة أبوظبي».

وتماشياً مع استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو والتطور، تهدف أدنوك إلى زيادة إنتاجها من الجازولين إلى 10.2 مليون طن سنوياً بحلول عام 2022، لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي، ورفع طاقتها الإنتاجية في مجال منتجات البتروكيماويات ذات القيمة العالية ثلاث مرات من 4.5 طن حالياً إلى 11.4 مليون طن سنوياً.