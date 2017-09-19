حاكم الفجيرة: الإمـارات بقيادة خليفة وفرت المناخ الاستثماري المشجع لدعم المشاريع

الفجيرة (وام)
أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أرست قواعد عمل وقوانين وأنظمة تعزز مكانتها كمحطة رئيسة في مجال تخزين النفط ووفرت المناخ الاستثماري المشجع لدعم مشاريع مستقبلية.
جاء ذلك خلال استقبال حاكم الفجيرة في قصر الرميلة أمس - بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة - المشاركين في الدورة السابعة لمنتدى جلف إنتليجنس لأسواق الطاقة يتقدمهم معالي جابر اللويبي وزير البترول العراقي والدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة.
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حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري والكابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة البحري وعدد من المسؤولين.
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