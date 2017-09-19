حاكم الفجيرة: الإمـارات بقيادة خليفة وفرت المناخ الاستثماري المشجع لدعم المشاريع

الفجيرة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أرست قواعد عمل وقوانين وأنظمة تعزز مكانتها كمحطة رئيسة في مجال تخزين النفط ووفرت المناخ الاستثماري المشجع لدعم مشاريع مستقبلية.

جاء ذلك خلال استقبال حاكم الفجيرة في قصر الرميلة أمس - بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة - المشاركين في الدورة السابعة لمنتدى جلف إنتليجنس لأسواق الطاقة يتقدمهم معالي جابر اللويبي وزير البترول العراقي والدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة.

ورحب صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي بضيوف المنتدى وتمنى لهم النجاح في أعماله، مشيراً إلى أهمية أن تثري رؤاهم كل القضايا المتعلقة بالتبادل التجاري في مجال الطاقة وتعزيزه بين دول آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وأن يخرج المنتدى بمقررات ونتائج من شأنها تطوير الاتجاهات العالمية في مجال الطاقة وتجاوز التحديات التي يواجهها القطاع إضافة إلى توطيد أواصر التعاون بين دول طريق الحرير الجديد. ودعا سموه ضيوف المنتدى للإطلاع على تجربة الفجيرة الرائدة بوصفها واحدة من أهم منصات تخزين النفط في العالم التي تزود السفن بالوقود.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري والكابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة البحري وعدد من المسؤولين.