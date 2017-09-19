كرم الشركاء الاستراتيجيين والراعين والداعمين سلطان القاسمي يفتتح منتدى «الاستثمار الأجنبي المباشر»



تاريخ النشر: الأربعاء 20 سبتمبر 2017 ماجد الحاج، وام (الشارقة) شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس، انطلاق فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2017 تحت شعار «الثورة الصناعية الرابعة»، والذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق». ويشارك في المنتدى الذي أقيمت فعالياته بقاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات نخبة من الخبراء والمحللين الاقتصاديين العالميين الفاعلين في مجال الاستثمار بقطاع التكنولوجيا. الفرص الاقتصادية وألقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، كلمة الافتتاح قالت فيها: نجتمع هنا اليوم في «عاصمة الثقافة»، للبحث في ماهيّة «الثورة الصناعية الرابعة»، بكافة جوانبها وأبعادها وانعكاساتها بوصفها منعطفاً نوعياً يرسم ملامح المستقبل منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، نقف اليوم أمام ثورةٍ صناعيةٍ رابعة يقودها الحاسوب والتكنولوجيا، وهي ثورة مختلفة عن سابقاتها بكافة المقاييس، سواءً من حيث وتيرتها المتسارعة، أو من حيث مستوى تأثيرها الذي يشمل جميع نواحي الحياة، فلا حدود لما يمكن أن ينجزه الإنسان في فتراتٍ وجيزة الآن. وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، أن الشارقة تقدّر الدور الحيويّ الذي يلعبه قطاع ريادة الأعمال في دعم الابتكار وتنشيط الاقتصاد القائم على المعرفة ولذلك قامت بإنشاء مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» لدعم رواد الأعمال الشباب من خلال «برنامج تسريع الأعمال»، والذي شهد في دورته الأولى إطلاق عشر شركاتٍ ناشئةٍ في مجالاتٍ تقنيةٍ مهمة، ومتنوعة، مثل «بلوك تشين» و«الواقع الافتراضيّ». ... المزيد