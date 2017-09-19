للمرة الأولى.. إطلاق نظارات ذكية تحل مشاكل ذوي الإعاقة البصرية بدبي

دبي (وام)

يطلق معرض ومؤتمر «إكسبو أصحاب الهمم 2017» الذي يقام خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل بدبي أول نظارات ذكية في العالم من شأنها تمكين الأشخاص الأكِفّاء أو الذين يعانون من إعاقات بصرية حادة من أداء وظائفهم دون الحاجة إلى مساعدة.

كما يشهد الحدث -يقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات- إطلاق تقنية سمعية تساعد على إزالة التأتأة والتلعثم في عدة ساعات فقط علاوة على العديد من المنتجات الأخرى مثل السيارات والأطراف المساعدة والكراسي الذكية المتحركة والأدوات التعليمية والطبية وغيرها من الأدوات التي تلبي احتياجات المصابين بأشكال مختلفة من الإعاقة.

ومن شأن التكنولوجيا المساعدة على مد يد العون إلى نحو مليار شخص (ما نسبته 15 بالمائة من سكان العالم وفقاً لمنظمة الصحة العالمية) ممن يعانون من نوع ما من أنواع الإعاقة منهم 50 مليون شخص في الشرق الأوسط وتمكينهم من تحقيق حياة أكثر إنتاجية واستقلالية وشعوراً بالإنجاز، وفيما يتوقع ازدياد هذا الدور تشير التقديرات إلى أن السوق العالمية للأجهزة المساعدة للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة ستتجاوز عتبة 26 مليار دولار بحلول العام 2024 ما يؤشر إلى دور متنام للتكنولوجيا المساعدة على صعيد تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وسيلبي المعرض -الذي يمتد لثلاثة أيام بمشاركة العديد من ذوي الإعاقة في الشرق الأوسط- هذه الاحتياجات حيث يستقطب ما يزيد على 150 عارضاً يقدمون أحدث ما توصل إليه العالم في مجال التكنولوجيا المساعدة والروبوتيات والتي تركز على تسهيل تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع.

وستقدم شركة الألفية العربية لتجارة التجهيزات الطبية جهازاً يساعد المستخدم على التحكم في التلعثم والتحدث بطلاقة بعد التدريب لمدة ثلاث ساعات تقريباً علاوة على معدات ومنتجات حسية جديدة يمكنها أن تساعد في تطوير المهارات الحركية والمهارات الاجتماعية للأفراد الذين يعانون من التوحد ومتلازمة داون وغيرها من الإعاقات.