مآس عربية غريبة: أب يقتل ابنه.. وطفل يقتل أمه!

الاتحاد نت

بعد مقتل امرأة سعودية دهساً على يد ابنها المريض النفسي، تطالعنا الأخبار بطفل يقتل أمه وأب يودي بحياة ابنه.

ففي لبنان، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام أن امرأة توفيت في جنوب البلاد، أمس الاثنين، برصاصة أطلقها ابنها البالغ من العمر أربع سنوات.

وأضافت الوكالة أن الحادث وقع في بلدة «كفرا» في جنوب لبنان وأن إطلاق النار حدث بطريق الخطأ.

وفي الأردن، قتل رجل ابنه صعقاً بالكهرباء بقصد تأديبه، في منطقة «الموقر» جنوبي العاصمة عمان، بحسب ما نقلت صحف ومواقع إلكترونية أردنية عن مصدر أمني.

وقال المصدر إن الطفل توفي قبل أن يصل إلى مستشفى «التوتنجي» الحكومي.

وأفاد والده، في البداية، بأن الطفل تعرض لصعقة كهربائية أثناء اللعب أدت إلى وفاته.

إلا أن وجود شبهة جنائية حدا بالسلطات الأمنية إلى تشكيل فريق تحقيق. وأثناء استجوابه، اعترف والد الطفل أنه قام بالفعل بصعقه بالكهرباء بقصد تأديبه.

وادعى الأب أنه دأب على صعق ابنه بقصد تأديبه إلّا أنه هذه المرة لقي حتفه بسبب القوة الكهربائية التي تلقاها.