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نائب رئيس الدولة وولي عهد أبوظبي يتقدمان مستقبلي ضيف البلاد الكبير

محمد بن راشد ومحمد بن زايد: زيارة رئيس الصين تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والعمل المشترك
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تاريخ النشر: الجمعة 20 يوليو 2018

أبوظبي (وام)

وصل إلى البلاد أمس، فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة في زيارة دولة إلى الإمارات، تستمر ثلاثة أيام، ترافقه حرمه فخامة السيدة الأولى بينغ ليوان.

وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ولدى وصول فخامة الرئيس الصيني وحرمه، قدم طفلان باقتي ورد لهما؛ ترحيباً بزيارتهما للدولة.

وجرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية في المطار، حيث عزف السلام الوطني لجمهورية الصين، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة؛ ترحيباً بزيارة الرئيس الصيني، واصطفت ثلة من حرس الشرف؛ تحية لفخامته.

وصافح فخامة شي جين بينغ مستقبليه من سمو الشيوخ، والوزراء، وكبار المسؤولين الذين رحبوا بزيارته إلى الدولة.. فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعضاء الوفد المرافق لفخامته من الوزراء وكبار المسؤولين. ... المزيد
     
 

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