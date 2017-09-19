تمساح يقضي على شخصين

د ب أ

ذكرت الشرطة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، أن تمساحاً هاجم رجلاً كان يبحث عن صبي فُقد بعدما تعرض لهجوم من تمساح آخر في إقليم كاليمانتان شرقي البلاد.

وقال قائد الشرطة المحلية، فضيلة ذو القرنين، إن الصبي المفقود (16 عاماً) كان يستحم في نهر «موارا جاوة» في منطقة «كوتاي كارتانيجارا» يوم الجمعة عندما تعرض لهجوم من تمساح وفقد من حينها.



وقام رجل بأداء طقوس محلية في النهر خلال اليوم التالي سعياً للبحث عن الصبي المفقود، لكن تمساحاً باغته وسحبه إلى المياه هو الآخر.

وعثر رجال البحث والإنقاذ على جثتي الصبي والرجل مساء الأحد.



وقال ذو القرنين إن «الجثتين كانتا سليمتين»، مضيفاً أنهما على ما يبدو قد تعرضا للغرق بعد أن سحبتهما تماسيح للمياه.