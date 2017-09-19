مائة ألف يورو...تسد مراحيض

أ ف ب

تجري الشرطة في سويسرا تحقيقًا حول اكتشاف أوراق نقدية من فئة 500 يورو تبلغ قيمتها الإجمالية مئة ألف يورو، تسد مراحيض قاعة الخزنات في أحد فروع مصرف «يو. بي. اس» وثلاثة مطاعم مجاورة.

وأوضح ناطق باسم السلطة القضائية في جنيف فانسان ديروان أن الأوراق النقدية هذه أصلية «وقد قطعت إلى قصاصات بوساطة مقص على الأرجح ما أدى إلى سد المراحيض في نتيجة جانبية».

وقد جرى الحادث في مايو الماضي. وفي مرحلة أولى، سدت مراحيض فرع مصرف «يو. بي. س» الذي يقدم خدمات لإدارة الثروات، على ما أوضح القضاء. وبعد أيام قليلة، عانت مراحيض ثلاثة مطاعم مجاورة من المشكلة نفسها.

