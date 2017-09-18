الكابتن

الخروج المتوقع لمنتخبنا الوطني كنتيجة والمخيب للآمال كأداء.. كان من المأمول أن يكون مختلفاً، خاصة بعد التعاقد مع مدرب يديد فكرناه عالمي مثل ما وعدنا الاتحاد وتفاجأنا باسمه عقب طول انتظار وبغينا نشوف فيه شي عالمي ما حصلنا إلا أنه ما قدر ينجح مع ميسي وربعه، والمضحك انه المفاجآت مستمره مع هالمدرب اللي وصل كأس العالم بعد ما لبسنا وراح السعودية وحصل الصعود عالجاهز ونحن مب عارفين نصدق الخبر ولا نفرح ولا نزعل ما ندري!



قبل أكبر هم اسمه كرة منتخب الامارات ورياضتها واليوم همنا أنديتنا.



نتضارب من يقدر يدلع اللعيبه آكثر عشان التعاقد وياهم برواتب خيالية فوق الطاولة وتحتها وعدالها والهدف صيت مؤقت وتصفيق ناقد مجامل أو تغريدة تويتر لاتسمن ولا تغني من جوع.



لاعبين أصبح كل طموحهم الكروي سيارة بنتلي وشنطة الظهر ماركة لويس فيتون بعد ما حشرونا وضحكوا على جماهيرهم بقصد أو بغيره أيام الشباب وأولمبياد لندن بأن هدفهم وحلمهم الاحتراف الخارجي وبعد أن كبروا فهموا شو معنى الدلع والتمشي في الجي بي أر والمعجبين، وفضلوا يتمون في بيوتهم وبعقود خيالية وتغير الحلم.

ما بنصعد وكل إدارة ترمي فشلها على الأخرى فالاتحاد يرمي فشله على من سبقه وعلى المدرب السابق وعلى ولاء اللاعبين وعلى الاندية.

