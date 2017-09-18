16 تمريرة حاسمة تصنع 70% مـن أهـداف الجــولة الأولــى

عمرو عبيد (القاهرة)

سجلت فرق دورينا مع انطلاقة الموسم الجديد في جولته الأولى 23 هدفاً بمعدل 3.8 هدف في المباراة، وعلى الرغم من تقلص عدد الأندية، وبالتالي مباريات كل جولة، إلا أن هذا المعدل يفوق تماماً ما أحرزته الفرق في افتتاح الدوري بالموسم الماضي، إذ اهتزت الشباك وقتها بـ 19 هدفاً في سبع مباريات بمعدل 2.7 هدف للمباراة!

وعلى المنوال نفسه، ارتفعت نسبة التمريرات الحاسمة، مقارنة بضربة بداية النسخة السابقة، حيث بلغ عددها 10 «أسيست» آنذاك بنسبة 52.6% مقارنة بـ 16 تمريرة حاسمة هذا الموسم، بلغ تأثيرها 70% تقريباً من جملة أهداف الأسبوع الأول. وعلى الرغم من أن الأهداف وُزِّعَت على الشوطين بمعدل متقارب، إذ اهتزت الشباك 11 مرة في الشوط الأول مقابل 12 في الثاني، إلا أن ربع الساعة الأخير من عمر كل شوط شهد تسجيل أكبر عدد من الأهداف، وهو 6 في كل فترة، أي أن ما يزيد على نصف أهداف الجولة قد تم تسجيلها في هاتين الفترتين الحاسمتين.

تم تسجيل 3 أهداف عبر ضربات رأس بنسبة 13 % بفارق ضئيل عن هذه النوعية من الأهداف في الجولة ذاتها من الموسم الماضي، حيث بلغت وقتها 16% تقريباً، كما ساهمت الأقدام اليسرى في إحراز 6 أهداف بنسبة 26% في الموسم الحالي، مقارنة بهدف وحيد في العام السابق.

اهتزت الشباك 5 مرات عبر ركلات ثابتة بواقع ثلاث ركلات جزاء وركلتين حرتين غير مباشرتين شكلت نسبة 21.7 % من أهداف الجولة، وهو ما يختلف كلية عن انطلاقة النسخة السابقة التي شهدت تسجيل ما يقرب من نصف الأهداف عبر الركلات الثابتة، كان بينها 6 ركلات جزاء وركنيتين، بالإضافة إلى ركلة حرة مباشرة.