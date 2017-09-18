3 أنـديـــة لا تـــزال تبحث عن أجانب!

علي معالي (دبي)

3 أندية لم تنته من إتمام صفقاتها من اللاعبين الأجانب على الرغم من انطلاق عجلة دوري الخليج العربي، وهذه الأندية هي عجمان والشارقة وشباب الأهلي - دبي، ويعتبر الشارقة النادي الأقل تعاقداً في صفقاته من الأجانب، والدليل أنه خاض المباراة الأولى بأجنبي واحد فقط، وهو الأسترالي رايان ماك جوان، وعجمان بدأ المباراة أمام الجزيرة بأجنبيين، وجلس الثالث على الدكة، في حين لم يوجد الرابع حتى هذه اللحظة بشكل رسمي، وفي شباب الأهلي - دبي لعب الفريق بثلاثة أجانب دون أي وجود لأجنبي رابع.

ومن المفترض أن إدارات الأندية تعلم بداية الموسم، ومع ذلك نجد بعض أنديتنا تظل تلعب في دائرة التفاوض حتى تجد نفسها أمام واقع مر باللعب من دون عناصرها المؤثرة من لاعبيها الأجانب، وفي قضية هذا الأسبوع هناك آراء مختلفة للأندية الثلاثة التي لم تنته من صفقات أجانبها، وعجمان لكي يستقر على وجود مهاجم واحد دخل حتى الآن في مرحلة تفاوض مع 6 لاعبين، أما الشارقة فوصل رقم التفاوض مع الأجانب إلى الرقم 7.

قال خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان: «نسعى إلى نوعية معينة من اللاعبين، وهدفنا اختيار الأفضل، وهذا يتطلب الكثير من الجهد، ودقة الاختيار تدفعنا إلى تمديد فترة التفاوض، ودائماً تكون رحلة البحث عن المهاجمين تحديداً طويلة نسبياً مقارنة بالمدافعين ولاعبي خط الوسط، كما أننا نرتبط في كثير من الأحيان بميزانية معينة تجعل الاختيارات لها حدود معينة، هذا بخلاف أندية لها ميزانيتها الضخمة والكبيرة في التعاقدات».

وأضاف: «كثير من الجوانب تكون في اختيارنا للاعب، سواء من الناحية المادية أو الفنية، ومثلاً عندما ندخل على لاعب، ونقدم له عرضاً ما، نجد دخول أندية أخرى عليه وتقديم عرض أعلى، وفي هذه الحالة تصل محاولتنا معه إلى طريق مسدود بسبب المزايدة في التفاوض، وتدخلات الأندية مع بعضها في التفاوض يفسد الكثير من الصفقات، ونحن على سبيل المثال لا نستطيع شراء بطاقة لاعب محترف، لأننا لا نستطيع الدفع للاعب وناديه معا، وبالتالي تكون دائرة البحث عن لاعب حر فقط، وهي عوامل تؤثر في عملية التفاوض».