ألميــدا.. «البصمـــة الثلاثيــة»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

قدم البرازيلي إيلتون ألميدا نفسه نجماً للجولة الأولى، بعدما أحرز ثلاثة أهداف للظفرة في مرمى الإمارات «برأسه وبيسراه وبيمناه من علامة الجزاء»، وهي الأهداف التي تشكل نصف ما أحرزه مع الجزيرة في 21 خاضها مع الأخير في ذات المسابقة الموسم الماضي مع ملاحظة أن معدل الدقائق التي كان شارك بها فريقه السابق بلغ ما نسبته «60» دقيقة فقط في المباراة الواحدة.

المحلل محسن صالح أكد أن الحضور الهجومي القوي لألميدا يعود إلى عدة أسباب يتقدمها الثقة الكبيرة بإمكانيات هذا النجم من قبل كافة عناصر فريق الظفرة، إذ بدا واضحاً أن زملاءه يعملون بجد كي يقدموا إلى ألميدا الكرات النموذجية، ولكي يكون صاحب اللمسة الأخيرة الحاسمة، مضيفاً: «في ذات الوقت يملك ألميدا القدرة على إيجاد الحلول الهجومية الناجعة والموقع الملائم للتسجيل إلى جانب اللعب بالقدمين، وهذا يدل على أنه مهاجم متكامل، كما يعد مكسباً كبيرة للظفرة».

وشدد صالح على أن ظروف الظفرة من شأنها أن تخدم ألميدا، على عكس ما كان عليه مع فريقه السابق الجزيرة الزاخر بالمهاجمين وصانعي الألعاب، لذلك فإن الظفرة متى ما امتلك لاعباً مميزاً كألميدا، فإن الأخير سيأخذ فرصته كاملة للتألق الإبداع، كحالة اللاعب ماكيتي ديوب الذي كان جميع لاعبي الظفرة يبحثون عنه لتلبية تطلعات الفريق في الشق الهجومي.

بدوره، يرى عبدالحميد المستكي أن هناك العديد من الظروف التي ساهمت في تألق ألميدا بالجولة الأولى للمسابقة يتقدمها بالتأكيد الإمكانيات البدنية والفنية الكبيرة، التي يتمتع بها اللاعب الذي سبق له اللعب مع العديد من الأندية آخرها الهلال السعودي والجزيرة، مشيراً إلى أن اللاعب حقق المطلوب منه في هذه المباراة بعدما تم التعاقد معه لتحقيق هدف واحد ألا وهو التسجيل في مرمى المنافسين.