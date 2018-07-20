ترامب يتطلع للقاء ثان مع بوتين رغم الانتقادات الداخلية

واشنطن، موسكو (وكالات)

ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس بمسؤولية تشويه ما وصفاه بنجاح قمتهما الأولى على قوى داخل الولايات المتحدة فيما عبر ترامب عن تطلعه إلى عقد لقاء ثان مع بوتين.

ووجه ترامب انتقادات حادة لوسائل الإعلام الإخبارية بعدما وجد صعوبة هذا الأسبوع في تهدئة ضجة ثارت بسبب تقاعسه عن مواجهة بوتين بشأن تدخل موسكو في انتخابات 2016 خلال القمة التي جمعتهما في هلسنكي الاثنين الماضي.

وكتب على تويتر قائلا «القمة مع روسيا نجحت نجاحا عظيما لكنها لم تكن كذلك مع عدو الشعب الحقيقي، وسائل إعلام الأخبار الكاذبة. أتطلع لاجتماعنا الثاني كي يتسنى لنا بدء تنفيذ بعض من الأمور العديدة التي بحثناها، بما في ذلك التصدي للإرهاب وأمن إسرائيل والانتشار النووي والهجمات الإلكترونية والتجارة وأوكرانيا والسلام في الشرق الأوسط وكوريا الشمالية وغيرها».

وفي موسكو قال بوتين إن قوى «نافذة» في الولايات المتحدة تحاول تخريب ما حققته القمة لكنه أضاف أن زعيمي البلدين مضيا قدما على كل الأحوال في تحسين العلاقات الأميركية الروسية.

وتابع بوتين قائلا في تصريحات أدلى بها لدبلوماسيين روس من حول العالم «كانت ناجحة بشكل عام وأدت إلى بعض الاتفاقات المفيدة. بالطبع دعونا نرى كيف ستتطور الأحداث بعد ذلك» دون أن يفصح عن طبيعة الاتفاقات التي أشار إليها.

وأضاف «نرى أن هناك قوى في الولايات المتحدة مستعدة للتضحية ببساطة بالعلاقات الروسية الأمريكية.. التضحية بها من أجل طموحاتها في معركة سياسية داخلية في الولايات المتحدة».

وفي هذه الأثناء، قالت كيرستشن نيلسن وزيرة الأمن الداخلي الأميركية أمس إن على الولايات المتحدة أن تستعد لأي محاولة من روسيا للتدخل في الانتخابات التي ستجرى في كل الولايات الخمسين هذا العام، وأضافت أنه ليس هناك أي شك في أن موسكو تدخلت في سباق الرئاسة الأميركية في 2016.