سفير إثيوبي في أسمرة وقوات إريترية تنسحب من الحدود

أديس أبابا (وكالات)

ذكرت وكالة الأنباء الإريترية الرسمية على صفحتها على فيسبوك أن إريتريا سحبت قوات من حدودها مع إثيوبيا التي تشهد وجودا عسكريا مكثفا في «بادرة مصالحة». ولم يصدر بعد تأكيد من الحكومة في أسمرة، لكن الخطوة تنسجم مع التحسن السريع في العلاقات بين الجارتين بمنطقة القرن الأفريقي اللتين أودت الحرب بينهما عام 1998 بحياة عشرات الآلاف وأفضت إلى جمود عسكري لعقدين من الزمان.

ووقع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس الإريتري إسياس أفورقي اتفاقا في أسمرة في 9 يوليو لاستعادة العلاقات واتخذا منذ ذلك الحين خطوات لوضع ذلك موضع التنفيذ منها إعادة فتح سفارة كل دولة لدى الأخرى.

وقالت الوكالة «حري بالمهتمين بالاستقرار والاقتصاد القوي في المنطقة أن يبذلوا ما في وسعهم لمساعدة البلدين على تجاوز حرب لا معنى لها تسببت في معاناة كبيرة للشعبين».

وفي وقت سابق أمس، قال الموقع الإخباري لهيئة الإذاعة والتلفزيون الاثيوبية إن أديس أبابا عينت أول سفير لها لدى إريتريا منذ 20 عاما. وذكر التقرير أن رضوان حسين الذي كان سفيرا لإثيوبيا لدى أيرلندا أصبح مبعوث أديس أبابا لدى أسمرة.

ومن شأن تحسن العلاقات بين البلدين أن يتيح وصول إثيوبيا الحبيسة إلى الموانئ الإريترية ويضع الأساس لتخفيف العزلة السياسية التي تعاني منها إريتريا. وزار أبي أسمرة كما زار أفورقي أديس أبابا هذا الأسبوع وأعاد فتح سفارة بلاده هناك.