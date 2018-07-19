الأرجنتين تجمّد أصول منظمة إرهابية تموّل «حزب الله»

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أعلنت الحكومة الأرجنتينية، تجميد أصول منظمة إجرامية بعد رصد قيامها بتمويل تنظيم «حزب الله» اللبناني الإرهابي. جاء ذلك في بيان أصدرته وحدة المعلومات المالية الأرجنتينية (حكومية)، وهي هيئة مكلفة بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. وقال البيان إن الحكومة جمدت أصول من يُفترض أنهم يشكلون جزءاً من «جماعة بركات»، وفقاً للقانون الجنائي المتعلق بتمويل الإرهاب.

و«مجموعة بركات»، المعروفة أيضاً باسم «عشيرة بركات»، هي منظمة إجرامية مرتبطة بـ«حزب الله»، ويقودها أسعد أحمد بركات الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، وفقا لموقع «أرجنتينا ريبورتس» الناطق بالإنجليزية.

وأشار البيان إلى أن القرار يأتي بعد تحقيق قامت به وحدة المعلومات المالية الأرجنتينية، التي حددت ما لا يقل عن 14 شخصاً مرتبطين بجماعة بركات، متورطين في جرائم تهريب وتزوير أموال ووثائق وابتزاز وتهريب مخدرات واتجار بالأسلحة، وغسل أموال وتمويل إرهاب.

وأوضحت وحدة المعلومات المالية الأرجنتينية أنه من خلال عملها في منطقة «الحدود الثلاثية» التي تقع في باراجواي والبرازيل والأرجنتين، رصدت أعضاء في المجموعة يعبرون عدة مرات جسر «تانكريدو نيفيس الدولي» الذي يربط بين مدينتي فوز دو إيجواسو البرازيلية، وبويرتو إجوازو الأرجنتيني.