إسرائيل تقر مشروع قانون «الدولة القومية اليهودية» العنصري

القدس المحتلة (وكالات)

أقرّ البرلمان الإسرائيلي أمس قانوناً ينص على أن إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي»، وأن «حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط». وهذا القانون عنصري تجاه العرب الفلسطينيين الذين يعيشون داخل الأراضي المحتلة عام 1948 تحت سلطة إسرائيل.

وتم تبني مشروع القانون بتأييد 62 صوتاً في مقابل 55، وهو ينص على أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في إسرائيل، بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة «تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته». ويعني قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي» يهودية الدولة.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتبني النص، وقال بعد التصويت: «هذه دولتنا، دولة اليهود، ولغتنا اللغة العبرية، وحق وجودنا فيها.. متحدثاً عن «لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل».

في المقابل، قام نواب القائمة المشتركة العرب بنهاية التصويت بتمزيق نص القانون احتجاجاً، ما دفع رئيس الكنيست إلى طردهم. بينما كان هؤلاء يصرخون «أبارتهايد، أبارتهايد»، في إشارة الى الفصل العنصري.