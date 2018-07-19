استشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي على غزة

غزة (الاتحاد، وكالات)

استشهد فلسطيني أمس، بغارة جوية إسرائيلية شرق رفح جنوب قطاع غزة أصيب فيها ثلاثة آخرون، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. كما أكد الجيش استهداف الشبان بغارة جوية. وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة «استشهد عبد الكريم رضوان (38 عاماً) بعد أن حاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياته وأصيب ثلاثة آخرون جراح أحدهم خطرة، شرق رفح.جنوب قطاع غزة». وقالت حركة (حماس) إن الشهيد عضو فيها. وزعم جيش الاحتلال أنه «كانت مجموعة من حركة حماس تطلق بالونات حارقة من جنوب قطاع غزة اتجاه الأراضي الإسرائيلية.. فقامت طائرة مقاتلة بفتح نيرانها على المجموعة». وقامت الفصائل الفلسطينية بإطلاق قذائف الهاون رداً على القصف على الشبان الفلسطينيين.

على صعيد المصالحة بين السلطة وحماس أعلنت الأخيرة أمس، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ جهاز المخابرات المصرية موافقتها على اقتراحات للقاهرة لتحقيق المصالحة. وقال بيان لحماس، إن هنية هاتف وزير المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل وأبلغه «موافقة الحركة على الورقة المصرية التي قُدمت لوفد الحركة في زيارته الأخيرة للقاهرة» مطلع الشهر الجاري. ولم يعرض البيان مضمون الاقتراحات المصرية، لكنه أبدى تقدير هنية لـ «الروح الإيجابية التي سادت النقاشات خلال زيارة وفد حماس الأخيرة إلى القاهرة».

من جانبها رحبت حكومة الوفاق الوطني بأية جهود تبذل من أجل تحقيق المصالحة. وقال المتحدث باسمها، إن الحكومة على أتم الاستعداد لتنفيذ أية خطوات يتم الاتفاق عليها بين فتح وحماس وبقية الفصائل بشأن المصالحة.

وتوجه بالشكر إلى مصر على جهودها لإنجاز المصالحة، مؤكدا على دورها القومي وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.