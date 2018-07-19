تقرير أممي: 80 ولادة أسبوعياً في مخيم الزعتري



تاريخ النشر: الجمعة 20 يوليو 2018 عمان (وكالات) أظهرت أرقام المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تسجيل 80 ولادة أسبوعياً في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، بينما بلغت نسبة سكان المخيم دون سن الخامسة نحو 20%. ولفتت المفوضية إلى أن عدد المراجعات الأسبوعية للنساء الحوامل وأمهات الرضّع حديثي الولادة يصل إلى 14 ألف مراجعة شهرياً، فيما يشكل الأطفال نحو 56% من سكان المخيم البالغ عددهم 78552 ألفاً. وبينت المفوضية أن نحو 21400 طفل في المخيم منخرطون في التعليم، إذ لوحظ ارتفاع في نسب الالتحاق بالتعليم للعام الدراسي 2017-2018 بنسبة 3.4%. وحسب الأرقام، فإن نسبة الإناث بين أطفال الزعتري تمثل 53%، والذكور 47%، بينما حاز 102 من طلاب الزعتري منحاً للدراسة في الجامعات الأردنية.