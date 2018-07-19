إنقاذ 156 مهاجراً شرقي طرابلس

طرابلس (د ب أ)

أعلن حرس السواحل الليبي، امس الخميس، عن إنقاذ 156 مهاجراً كانوا على متن قارب مطاطي شرقي طرابلس.

وقال مكتب الإعلام بالبحرية الليبية في بيان صحفي صدر اليوم، إنه تم إنقاذ المهاجرين غير النظاميين أمس الأول الأربعاء، موضحاً أن من بينهم 24 امرأة و10 أطفال.

وأضاف أن المهاجرين من جنسيات مختلفة من كل من السودان ومالي ونيجيريا وغانا وغينيا كوناكري وكوت ديفوار والنيجر والكاميرون.

وذكر المكتب أنه تم نقل المهاجرين إلى نقطة الإنزال بمدينة الخمس (117 كيلومترا شرقي طرابلس)، حيث جرى تقديم مساعدات طبية وإنسانية لهم وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء الخمس.

ويشار إلى أن ليبيا تعد نقطة انطلاق للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.