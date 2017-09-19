«صحة» تطلق الفحص الشامل للأطفال في أبوظبي

منى الحمودي (أبوظبي) ‬

أطلقت الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة «صحة» في أبوظبي خدمات الفحص الشامل للأطفال، والتي تعتبر من أحدث الخدمات الصحية المقدمة ذات جودة متميزة.

وأوضحت الدكتورة مريم بطي المزروعي، المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية، أن برنامج الفحص الشامل للأطفال هو برنامج يتم تطبيقه في مراكز الأطفال التخصصية التابعة لشركة صحة، ومنها مركز المشرف التخصصي للأطفال في أبوظبي ومركز الطوية التخصصي للأطفال في العين.

وأضافت: أن شركة صحة تعمل وبشكل مستمر على نشر ثقافة الجانب الوقائي وترسيخها لدى المجتمع، بدءاً من الأطفال، وذلك لتخفيض معدلات الأمراض المتعلقة بنمط الحياة كالسمنة وأمراض القلب والسرطان والسكري، وذلك تماشياً مع الأولويات الصحية التي وضعت في الأجندة الوطنية 2021، حيث يتحقق ذلك عبر تطبيق برامج وقائية وفحوصات وعلاجات بنظام صحي مستند لأعلى المعايير العالمية في المجال الصحي.

وأشارت الدكتورة نورة الغيثي، مديرة إدارة المراكز الصحية في العين، إلى أن برنامج الفحص الشامل للأطفال يشمل عدة فئات عمرية، والتي يمكن تقسيمها إلى عدة مراحل، فهناك المرحلة الأولى من عمر 0 وحتى 18 شهر والتي تسمى ببرنامج الطفل السليم، تشمل الفحص السريري للطفل لمتابعة النمو الجسدي والعقلي والوظيفي، وأهم ما يميز هذه الزيارات هو وجود التطعيمات الموصى بها عالمياً في أغلب الزيارات وهو برنامج معروف لدى الأهالي، وتُبين إحصائيات المراكز في أبوظبي وجود نسبة عالية جداً من الالتزام به.