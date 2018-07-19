توقيع اتفاقية شراكة سعودية إسبانية لبناء 5 سفن حربية

الرياض (وكالات)

أعلن في الرياض أمس أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة للدولة وقعت اتفاقاً مع شركة نافانتيا الإسبانية، لتأسيس شركة مشتركة في المملكة لبناء خمس سفن حربية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاتفاق بين السعودية للصناعات العسكرية ونافانتيا يتضمن تصميم وبناء خمس سفن من طراز أفانتي 2200، على أن يبدأ المشروع هذا الخريف، ويتم تسليم آخر سفينة في عام 2022. ولم تذكر الوكالة قيمة الصفقة. وأضاف البيان الذي نشرته الوكالة أن الاتفاق سيوفر نحو ستة آلاف فرصة عمل على مدى خمس سنوات، منها 1100 وظيفة مباشرة. وقالت الشركة: «إن المشروع المشترك سيوطن ما يزيد على 60 بالمئة من الأعمال المتعلقة بأنظمة السفن القتالية، بما في ذلك تركيبها ودمجها». والاتفاق جزء من إطار عمل أوسع، تمت الموافقة عليه بين البلدين في أبريل، تزود بموجبه نافانتيا المملوكة للدولة المملكة بسفن حربية في صفقة قدرت قيمتها بنحو 1.8 مليار يورو (2.2 مليار دولار).