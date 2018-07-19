المملكة: اكتمال استعدادات القطاع الصحي لموسم الحج



تاريخ النشر: الجمعة 20 يوليو 2018 الرياض (وكالات) كشفت المملكة العربية السعودية آخر تفاصيل استعداداتها لموسم الحج بالنسبة للقطاع الصحي في البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزارة الصحة في البلاد واصلت تكثيف استعداداتها لـ«توفير الرعاية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، حيث أعلنت عن تجهيز 12 مركزاً للمراقبة الصحية تتواجد في المنافذ الجوية والبحرية والبرية يعمل فيها أكثر من 1750 كادراً صحياً، وتضم 19 عيادة طبية وتقدم خدماتها للحجاج على مدار 24 ساعة». وذكرت وزارة الصحة السعودية أن «هذه المراكز تقوم بالعديد من المهام ومنها التأكد من الشهادات الصحية للحجاج، وتقديم العلاج الوقائي للحمى المخية الشوكية، إضافة إلى الفسح الصحي لوسائل النقل وكذلك توعية الحجاج، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية الطارئة والإسعافية للحجاج، وأيضاً تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المخصصة حيث تتوفر سيارات إسعاف مجهزة بالمنافذ»، حسبما أفادت (واس).