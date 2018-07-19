شهادات في الكونجرس تربط بين إرهاب الإخوان ودعاية قطر

أبوظبي (العربية.نت)

أشاد العديد من الخبراء، ممن قاموا مؤخراً بالإدلاء بشهاداتهم أمام جلسة اللجنة الفرعية للأمن القومي بالكونجرس الأميركي، بجهود النواب الجمهوريين، لإعادة إحياء مشروع قانون يقضي بتصنيف جماعة «الإخوان» كمنظمة إرهابية، ولكن أكدوا أيضاً أنه مازال هناك الكثير مما ينبغي القيام به حيال هذا الأمر.

وكان العديد من الخبراء قد أدلوا بشهاداتهم أمام جلسة استماع اللجنة الفرعية للأمن القومي بالكونجرس الأسبوع الماضي، حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة اعتبار «الإخوان» - أو على الأقل بعض فصائلها – منظمة إرهابية بسبب أنشطتها الإرهابية.

وخلال كلمته الافتتاحية خلال جلسة الاستماع، تحدث عضو الكونجرس رون دي سانتيس عن الحزب الجمهوري من فلوريدا ورئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي من لجنة الرقابة بمجلس النواب، حول أصول جماعة الإخوان وأحد أبرز أعضائها سيد قطب، أحد المنظرين الأوائل للفكر الجهادي، والذي يصنف المراقبون مؤلفاته بأنها مرجعية أساسية ومنهجية تتبعها وتسترشد بها الحركات الإسلامية السياسية الحديثة مثل حماس.

وقال دي سانتيس «لحسن الحظ، إن إدارة ترمب تخلت عن السياسة التي تبنتها إدارة أوباما المتمثلة في معاملة الإخوان كحليف محتمل».