شهادات في الكونجرس تربط بين إرهاب الإخوان ودعاية قطر

أبوظبي (العربية.نت)
أشاد العديد من الخبراء، ممن قاموا مؤخراً بالإدلاء بشهاداتهم أمام جلسة اللجنة الفرعية للأمن القومي بالكونجرس الأميركي، بجهود النواب الجمهوريين، لإعادة إحياء مشروع قانون يقضي بتصنيف جماعة «الإخوان» كمنظمة إرهابية، ولكن أكدوا أيضاً أنه مازال هناك الكثير مما ينبغي القيام به حيال هذا الأمر.
وكان العديد من الخبراء قد أدلوا بشهاداتهم أمام جلسة استماع اللجنة الفرعية للأمن القومي بالكونجرس الأسبوع الماضي، حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة اعتبار «الإخوان» - أو على الأقل بعض فصائلها – منظمة إرهابية بسبب أنشطتها الإرهابية.
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وقال دي سانتيس «لحسن الحظ، إن إدارة ترمب تخلت عن السياسة التي تبنتها إدارة أوباما المتمثلة في معاملة الإخوان كحليف محتمل».
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