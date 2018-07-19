توزيع مساعدات غذائية إماراتية في وادي حضرموت

حضرموت، تعز (وام)

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية تقديم المزيد من المساعدات الغذائية الإغاثية في محافظة حضرموت، في إطار جهودها لمساعدة المواطنين الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة، وبصفة خاصة الشرائح الكادحة في المجتمع وفي مقدمتها عمال النظافة والصرف الصحي في وادي حضرموت. وحضر توزيع المساعدات خالد عوض هويدي مدير عام في مديرية تريم، والمهندس سالم يعمر مدير مكتب الأشغال العامة والطرق، والمهندس حسن حيدر باقميش مشرف مشاريع الهيئة في وادي حضرموت.

وتوجه وفد الهيئة - عقب عملية التوزيع - إلى عدد من المنازل التي يسكنها أشخاص يعانون من أمراض مزمنة ويعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة، وذلك للوقوف على احتياجاتهم وتلمس معاناتهم وتقديم هذا المساعدات الغذائية لهم لتخفيف ولو جزءاً بسيطاً من ما يعانونه. ويأتي توزيع هذه المساعدات الإنسانية تجسيداً لدور الهلال الإماراتي الإنساني، وسعياً منها أن يكون المستفيدون من خدماتها الإنسانية من أكثر المحتاجين إليها ومساهمة منه في تخفيف الأعباء المعيشية عن العديد من العائلات.

وأعرب المستفيدون عن سعادتهم بعد استلامهم المساعدات من فريق الهلال الأحمر الإماراتي.. موجهين له الشكر على هذه اللفتة الإنسانية التي كان لها الأثر الطيب في نفوسهم.. مشيدين بدولة الإمارات حكومة وشعباً وبجهودها المبذولة في عملية الإغاثة المستمرة لأبناء حضرموت خصوصا، والشعب اليمني عموماً.. لافتين إلى ما يعانونه من ضيق في الحياة نتيجة للأزمات المتراكمة.

من جهته أكد محمد عبيد الشامسي، رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت، حرص الهيئة على توزيع هذه المساعدات الإنسانية مساهمة منها في التخفيف عن ذوي الدخل المحدود، وفي مقدمتهم عمال النظافة والصرف الصحي بحضرموت الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية سيئة.