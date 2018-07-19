أحماض أوميجا 3.. لا تفيد مرضى القلب

نيويورك (رويترز)

أكدت دراسة تحليلية جديدة أن تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية في شكل مكملات غذائية ليس له فائدة في الحماية من أمراض القلب، نافية بذلك الاعتقاد السائد منذ سنين.

وجمعت الدراسة بيانات أكثر من 112 ألف مريض شاركوا في 79 تجربة عشوائية أصغر، ووجد الباحثون أن تأثير المكملات التي تحتوي على الأوميجا 3 قليل أو معدوم بالنسبة لخطر الوفاة أو التعرض لأزمة قلبية أو ذبحة صدرية، وأفادت الدراسة التي نُشرت نتائجها في دورية «كوكرين لايبراري» أن الباحثين وجدوا مع ذلك بعض الفائدة من تناول هذه المكملات إذ إنها تقلل مستويات الدهون الثلاثية، لكن الجانب السلبي في الأمر هو أنها تقلل أيضا مستويات ما يعرف بالكولسترول المفيد.

وتوصلت إلى فوائد من تناول زيت الكانولا والمكسرات خاصة في منع اضطراب ضربات القلب، لكن لي هوبر كبيرة الباحثين في الدراسة واختصاصية التغذية والباحثة في كلية نوريتش للطب بجامعة إيست أنجليا في بريطانيا قالت إن التأثير محدود.

وأضافت «على سبيل المثال لو زاد 143 شخصاً من تناول زيت الكانولا فإن واحدا منهم فقط سيتجنب هذه المشكلة الصحية.. ولو زاد ألف شخص الكمية التي يتناولونها من زيت الكانولا أو المكسرات فإن واحدا منهم فقط سيتجنب الوفاة بأمراض القلب أو التعرض لذبحة أو أزمة قلبية».