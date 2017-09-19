مجندو «الخدمة الوطنية» يشغلون مصنع «الظاهرة» للأرز

أبوظبي (وام)

شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أمس، التشغيل التجريبي الأول الذي قام به عدد من مجندي الخدمة الوطنية لمصنع الظاهرة كوهينور للأرز في منطقة خليفة الصناعية «كيزاد» بأبوظبي.

وتعد «الظاهرة القابضة»، إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال الاستثمار الزراعي المتخصصة في زراعة وإنتاج وتوريد الأعلاف الحيوانية والمحاصيل الغذائية.

وحضر عملية التشغيل خديم الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الظاهرة القابضة، والدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وخليفة العلي العضو المنتدب لمركز الأمن الغذائي بأبوظبي، وعدد من المسؤولين.

وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان: إن دولة الإمارات تولي الأمن الغذائي أولوية قصوى، ولا بد لنا أن ندعم هذا الجانب، مشيراً إلى أن عمل أبناء الإمارات في مختلف تخصصات المنشآت الغذائية ضمن برنامج الخدمة الوطنية «فئة الخدمة البديلة» من شأنه أن يسهم في استدامة تشغيل المنشآت الغذائية في الظروف والأوقات كافة، خاصة في حالات الأزمات، لافتاً إلى أن هذا إن دل على شيء، فإنه يدل على أن قيادتنا الحكيمة تسابق الزمن بأفكارها، وتسعى إلى أن تصنع من المستقبل حاضراً نعيشه اليوم.