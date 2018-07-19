مهندسان من فنزويلا يحولان نفايات البلاستيك إلى قطع غيار السيارات

كراكاس (رويترز)

وجد مهندسان شابان فرصة، وسط اقتصاد فنزويلا المتداعي، داخل مقلب قمامة مليء بالمعدات الإلكترونية التالفة.

فهما يصهران مخلفات البلاستيك ويدخلانها في طابعة ثلاثية الأبعاد لصنع قطع غيار السيارات التي أصبح من الصعب العثور عليها في فنزويلا، بسبب القيود على العملة التي تحد استيراد المواد الأساسية.

وينتج المهندسان البرمار دومينجويز، وجون نايزير كيلوجراماً واحداً فقط من البلاستيك المصهور لملء الطابعة يومياً، لكنهما يأملان في مساعدة قطاع الصناعة الفنزويلي، لإنتاج بدائل أرخص للواردات التي تحتاجها الشركات.

ويعتبر مشروعهما نموذجاً على الطريقة التي حفزت بها هذه الأزمة غير المسبوقة الشبان على الابتكار بعد 5 سنوات في الانكماش الاقتصادي. وقال دومينجويز (26 عاماً): «الناس لا يصدقون أن التكنولوجيا تطورت في البلاد».