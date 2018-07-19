«كيا» تطرح سيارتها الكهربائية «نيرو»

سيؤول (د ب أ)

طرحت شركة «كيا موتورز كورب» سيارتها الكهربائية الجديدة «نيرو إي.في» في السوق الكورية الجنوبية كجزء من جهود تنويع مجموعة طرزها المطروحة في هذه السوق.

وتعمل السيارة «نيرو إي.في» ببطارية بطاقة 64 كيلووات ساعة، حيث تستطيع قطع مسافة 385 كيلومتراً، أي ما يزيد على المسافة بين واشنطن ونيويورك قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية. كما توفر الشركة الكورية فئة مزودة ببطارية بطاقة 39.2 كيلووات ساعة يصل مداها إلى 246 كيلومتراً.

ويتراوح سعر السيارة الكهربائية الجديدة في السوق الكورية الجنوبية بين 42 ألفاً و44 ألف دولار. وزودت هذه السيارة بخصائص الأمان والسلامة الأساسية، مثل مانع التصادم الأمامي ونظام التحكم في السيارة داخل الحارة المرورية، ونظام تحذير السائق.

وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى اعتزام «كيا» طرح سيارتها «نيرو إي.في» في أوروبا في وقت لاحق من العام. وكانت الشركة قد باعت أكثر من 200 ألف سيارة من فئة «نيرو» الهجين التي تعمل بالكهرباء والوقود التقليدي منذ طرحها في السوق العالمية في أبريل 2016.