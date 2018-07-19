«سياحة رأس الخيمة» تستخدم «الواقع المعزز» لاستعراض «جبل جيس فلايت»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة تجربة افتراضية باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز في لندن، لتتيح من خلالها لزوار المسار الانزلاقي الأطول والأسرع في قلب العاصمة البريطانية فرصة اختبار مغامرة «جبل جيس فلايت».. أطول مسار انزلاقي في العالم» عبر هذه التكنولوجيا، وكأنهم يحلقون فوق جبل جيس، القمة الجبلية الأعلى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تم إطلاق مغامرة «جبل جيس فلايت لندن»، والتي قامت الهيئة بتنظيمها بالتعاون مع ZipNow London، لتمكين عشاق المغامرات من اختبار أطول مسار انزلاقي في العالم، والواقع في رأس الخيمة، بأسلوب جديد ومبتكر من دون الحاجة إلى مغادرة بلادهم.

وبفضل جمعها بين التحليق على مسار ZipNow London وأحدث تقنيات الواقع المعزز والفيديو المصور بتقنية 360 درجة، تتيح تجربة «جبل جيس فلايت لندن» للمغامرين خوض تجربة التحليق الفعلي على المسار الانزلاقي الأطول والأسرع في المدينة، والواقع بالقرب من منطقة ساوث بانك، والتمتع في الوقت نفسه بمشاهدة الإطلالات الساحرة التي توفرها مغامرة «جبل جيس فلايت» في رأس الخيمة، والتي تم إدراجها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وقال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «إن تأكيد مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة رائدة للمغامرات في منطقة الشرق الأوسط ضمن الأسواق العالمية هو من أهم أولوياتنا، ولهذا بحثنا عن وسيلة مبتكرة لتعريف عشاق المغامرات في لندن بمغامرة «جبل جيس فلايت: أطول مسار انزلاقي في العالم». نأمل أن تنال هذه التجربة إعجاب المشاركين في لندن، وأن يكون اختبار التحليق فوق المناظر الجبلية الخلابة في رأس الخيمة باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز سبباً ملهماً لهم لزيارة وجهتنا الرائدة واختبار المسار الانزلاقي بأنفسهم. فنظراً لمكانة المملكة المتحدة كسوق سياحية متنامية وبالغة الأهمية بالنسبة لنا، بادرنا مؤخراً إلى تكثيف جهودنا التسويقية والترويجية لدعم هدفنا بزيادة أعداد زوارنا من المملكة المتحدة بنسبة 20% خلال العام الجاري».