«طيران الإمارات» تشغل «A380» إلى غانا 2 أكتوبر

دبي (الاتحاد)

تعتزم طيران الإمارات تشغيل طائرة إيرباص ‏A380 ‬لمرة ‬واحدة ‬فقط ‬إلى ‬مطار ‬كوتوكا ‬الدولي ‬في ‬العاصمة ‬الغانية ‬أكرا، ‬يوم ‬2 ‬أكتوبر‬، لمشاركة ‬السلطات ‬المحلية ‬احتفالاتها ‬بمناسبة ‬افتتاح ‬المبنى ‬الجديد ‬رقم ‬3 ‬في ‬المطار. ‬وتستقبل ‬أكرا ‬لأول ‬مرة ‬في ‬تاريخها ‬طائرة ‬A380. ‬وتتعاون ‬طيران ‬الإمارات ‬مع ‬الجهات ‬المسؤولة ‬لدراسة ‬مدى ‬استيعاب ‬المطار ‬وجاهزيته ‬لاستقبال ‬الطائرات ‬العملاقة ‬في ‬المستقبل.

وسوف تعمل رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 787»‬، ‬التي ‬تنطلق ‬من ‬مطار ‬دبي ‬الدولي ‬في ‬تمام ‬الساعة ‬11:35 ‬صباحاً، ‬وعقب ‬بقائها ‬على ‬أرض ‬المطار ‬لست ‬ساعات، ‬تغادر ‬رحلة ‬العودة «‬ئي ‬كيه ‬788» ‬إلى ‬دبي ‬في ‬الساعة ‬5:50 ‬مساءً.

وقال أورهان عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة أفريقيا: «بدأت علاقتنا الوثيقة مع غانا، كمركز استراتيجي لدول غرب أفريقيا، منذ عقد من الزمن، ويسرنا تشغيل طائرة ‏A380 ‬العملاقة ‬إلى ‬هذه ‬الدولة. ‬ويشكل ‬افتتاح ‬المبنى ‬رقم ‬3 ‬علامة ‬بارزة ‬في ‬تاريخ ‬الطيران ‬المدني ‬في ‬غانا، ‬ونحن ‬ندعم ‬جهود ‬تسهيل ‬المزيد ‬من ‬العلاقات ‬التجارية ‬والنمو ‬السياحي ‬وتعزيز ‬خدمات ‬الشحن ‬إلى ‬المنطقة»‬.

وأضاف: «تشكل تجربة عملائنا أساس كل ما نقوم به، وتحظى تجربة طائرة ‏A380 ‬بشعبية ‬كبيرة ‬بين ‬عملائنا ‬بمن ‬فيهم ‬الغانيون ‬الذين ‬سافروا ‬على ‬متن ‬هذه ‬الطائرة ‬إلى ‬وجهات ‬شهيرة ‬مثل ‬لندن ‬وبكين ‬وقوانغتشو. ‬ويسرنا ‬عرض ‬منتجاتنا ‬وخدماتنا ‬الفريدة ‬على ‬متن ‬هذه ‬الطائرة ‬العملاقة، ‬كالصالون ‬الجوي ‬والشاور ‬سبا، ‬للمرة ‬الأولى ‬أمام ‬المسافرين ‬بين ‬دبي ‬وغانا، ‬ونقدر ‬الدعم ‬المستمر ‬الذي ‬نلقاه ‬من ‬الحكومة ‬الغانية، ‬وخصوصاً ‬وزارة ‬الطيران ‬وهيئة ‬الطيران ‬المدني ‬في ‬غانا»‬.

وكانت طيران الإمارات بدأت خدمة غانا في عام 2004، بمعدل رحلة يومية بين دبي وأكرا، وقد نقلت منذ ذلك الحين نحو 1.6 مليون مسافر على هذا الخط عبر دبي، إلى وجهات أشهرها في الصين والهند والمملكة المتحدة. وخلال عامي 2017-2018، نقلت طيران الإمارات أكثر من 6300 طن من الشحنات من وإلى غانا ما ساهم في دعم الشركات والمصدرين. وتشمل أبرز الصادرات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول ضمن شبكة الناقلة، الفواكه والخضار الطازجة والمجمدة.

وتوفر طائرة الإمارات ‏A380 ‬إلى ‬أكرا ‬مستويات ‬متفوقة ‬من ‬الراحة ‬والخدمة ‬في ‬درجاتها ‬الثلاث: ‬14 ‬جناحاً ‬خاصاً ‬في ‬الدرجة ‬الأولى ‬و76 ‬مقعداً ‬يتحول ‬إلى ‬سرير ‬مستو، ‬و426 ‬مقعداً ‬مريحاً ‬في ‬الدرجة ‬السياحية. ‬