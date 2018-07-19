«طيران الإمارات» تشغل «A380» إلى غانا 2 أكتوبر

دبي (الاتحاد)
تعتزم طيران الإمارات تشغيل طائرة إيرباص A380 لمرة واحدة فقط إلى مطار كوتوكا الدولي في العاصمة الغانية أكرا، يوم 2 أكتوبر، لمشاركة السلطات المحلية احتفالاتها بمناسبة افتتاح المبنى الجديد رقم 3 في المطار. وتستقبل أكرا لأول مرة في تاريخها طائرة A380. وتتعاون طيران الإمارات مع الجهات المسؤولة لدراسة مدى استيعاب المطار وجاهزيته لاستقبال الطائرات العملاقة في المستقبل.
وسوف تعمل رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 787»، التي تنطلق من مطار دبي الدولي في تمام الساعة 11:35 صباحاً، وعقب بقائها على أرض المطار لست ساعات، تغادر رحلة العودة «ئي كيه 788» إلى دبي في الساعة 5:50 مساءً.
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وأضاف: «تشكل تجربة عملائنا أساس كل ما نقوم به، وتحظى تجربة طائرة A380 بشعبية كبيرة بين عملائنا بمن فيهم الغانيون الذين سافروا على متن هذه الطائرة إلى وجهات شهيرة مثل لندن وبكين وقوانغتشو. ويسرنا عرض منتجاتنا وخدماتنا الفريدة على متن هذه الطائرة العملاقة، كالصالون الجوي والشاور سبا، للمرة الأولى أمام المسافرين بين دبي وغانا، ونقدر الدعم المستمر الذي نلقاه من الحكومة الغانية، وخصوصاً وزارة الطيران وهيئة الطيران المدني في غانا».
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وتوفر طائرة الإمارات A380 إلى أكرا مستويات متفوقة من الراحة والخدمة في درجاتها الثلاث: 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستو، و426 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.