رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة «الاتحادية للهوية والجنسية»

أبوظبي (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 117 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. ونص على تشكيل مجلس إدارة «الهيئة» برئاسة معالي علي محمد بن حماد الشامسي، وعضوية طلال حميد بالهول، نائباً للرئيس، وممثل عن كل من وزارات شؤون الرئاسة والداخلية وشؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وجهاز أمن الدولة والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.

وحدد المرسوم عضوية المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.