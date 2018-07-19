3.7 مليار درهم مبيعات سوق دبي الحرة

دبي (الاتحاد)

بلغت مبيعات سوق دبي الحرة 3.7 مليار درهم (1.005 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 10%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حسب بيان أمس.

وحافظت منتجات العطور والتبغ على تصدرها قائمة السلع الأكثر مبيعاً، حيث سجلت العطور 534.57 مليون درهم (146.46 مليون دولار)، أي ما يعادل 15% من إجمالي المبيعات نصف السنوية، بينما زادت مبيعات التبغ 36%، بالمقارنة مع العام الماضي، ومستحضرات التجميل 27%، والإلكترونيات 25%. ونفذت السوق، منذ بداية العام وحتى الآن، نحو 12.76 مليون معاملة بيع فردية، بمعدل مبيعات يومي بلغ 20.28 مليون درهم (5.6 مليون دولار).

وأشاد كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، بالنمو المطرد الذي تحققه السوق، وبتجاوز مبيعاتها نصف السنوية المليار دولار، بنسبة زيادة تعدت الـ 10%، بالمقارنة مع العام الماضي، وأكد أن التوسع الجديد الذي شهدته مساحات التجزئة والتطور القائم على أخرى في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين يسهم في وصول مبيعات السوق إلى 7.40 مليار درهم ( مليارا دولار) مع نهاية شهر ديسمبر المقبل الذي تحتفل خلاله السوق بالذكرى 35 لتأسيسها.

ومن المقرر أن ترتفع مساحة بيع التجزئة بمطار آل مكتوم الدولي في نهاية العام إلى 4500 متر مربع، بالمقارنة مع 2500 متر مربع العام الماضي. وواصلت السوق في الربع الثاني من 2018 تعزيز كوادرها بمزيد من الموظفين، حيث بلغ إجمالي عدد العاملين فيها إلى 6070 موظفاً، منهم 783 من الجنسية الصينية، يشكلون 13% من إجمالي القوة البشرية العاملة في السوق. وبدأت السوق عام 2006 بتعزيز طاقم عملها بموظفين صينيين.