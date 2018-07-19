«المركزي» يراقب يومياً وتقسيم الحوالة أو تنفيذها نيابة عن الآخرين يتم اكتشافه

حسام عبدالنبي (دبي)

ترسل شركات الصرافة والتحويلات المالية العاملة في الدولة بيانات تفصيلية (يومياً) إلى المصرف المركزي، عن العمليات التي تنفذها، من أجل التدقيق على التحويلات التي تتم في الدولة، بهدف اكتشاف أي محاولات للتلاعب أو مخالفة للقواعد الخاصة بمكافحة غسيل الأموال من قبل العملاء، عبر تقسيم العميل الواحد للمبلغ الذي يريد تحويله إلى عدد من الحوالات المالية بواسطة شركات مختلفة، لعدم إثارة الشبهات في حال كان المبلغ المراد تحويله إلى الخارج كبيراً، حسب محمد علي الأنصاري، رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، والرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة».

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، على هامش ندوة نظمتها مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بدبي، بعنوان «الجرائم المالية وتحديات الامتثال في دولة الإمارات»، أن شركات الصرافة والتحويلات المالية أصبحت تجري عملية تدقيق عن المرسل والمستقبل للحوالات المالية، وتتحرى عن الغرض من إجراء عملية التحويل، بهدف الامتثال للمتطلبات التي حددها مصرف الإمارات المركزي بشأن قواعد «اعرف عميلك».

ولفت إلى أنه في بعض الحالات قد يرتكب العميل مخالفة بـ «حُسن نية» من خلال إجراء عملية تحويل مالي لصالح شخص آخر من أجل مساعدته على التهرب الضريبي في بعض الدول، ولذا أصبحت الشركات المحلية تطالب العملاء بذكر سبب التحويل خصوصاً في ظل زيادة عدد العمليات التي يتم تنفيذها يومياً في شركات الصرافة والتحويلات المالية حتى أن العدد يراوح بين 70 إلى 80 ألف عملية ما بين تحويلات أو نقداً في شركة «الأنصاري للصرافة».

ورداً على سؤال عن وجود عقوبات تتضمن الحبس والغرامات المالية في حال عدم الالتزام بقواعد الامتثال الجديدة التي الزم المصرف المركزي شركات الصرافة بها، أجاب الأنصاري، أن تلك العقوبات ستجعل العاملين في شركات الصرافة والتحويلات المالية أكثر جدية في تحمل المسؤولية، مستبعداً أن تؤدي تلك العقوبات إلى جعل «الأيدي مرتعشة» في الشركات بالشكل الذي يؤثر سلباً على حجم وسرعة إجراء التحويلات المالية، مرجعاً ذلك إلى أن الشركات تنفذ برامج تدريبية للموظفين من أجل تعريفهم بالقواعد والإجراءات المطلوبة، إضافة إلى أن وجود إدارات متخصصة للتدقيق والامتثال ستساعد على عدم وجود قرارات قد تعرض الموظف أو الشركة للمسألة أو الخضوع للغرامات.